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Самарцев приглашают посетить мастер-классы по скандинавской ходьбе

Они пройдут с 23 по 26 мая в рамках проекта «Здоровая Самара».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, его реализует клуб скандинавской ходьбы «Доброходы» при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Самары.



Дата: 22 мая 2017 , 21:01
341
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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