Самарцев приглашают посетить мастер-классы по скандинавской ходьбе
Они пройдут с 23 по 26 мая в рамках проекта «Здоровая Самара».
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, его реализует клуб скандинавской ходьбы «Доброходы» при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Самары.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, его реализует клуб скандинавской ходьбы «Доброходы» при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации Самары.
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