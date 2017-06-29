Самарцев приглашают отметить День семьи, любви и верности в зоопарке

Праздник пройдёт в пятницу, 7 июля, с 13:00 до 14:00 в самарском зоопарке (улица Ново-Садовая,146).



Посетителей познакомят с малышами, появившимися на свет в этом году: лисятами Ричардом и Зарой, южноамериканским ягуарчиком и декоративными крольчатами, расскажут о их заботливых родителях и особенностях воспитания в животном мире. Для гостей зоопарка будут подготовлены разнообразные конкурсы, викторины, игры и мастер-классы по изготовлению семейных оберегов и птицы счастья.



Стоимость билетов: 150 - 300 рублей. 0+.