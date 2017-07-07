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Самарцев приглашают отметить День дружбы

Праздник пройдет в следующий четверг, 13 июля, в 19:00, в Самарской областной юношеской библиотеке (проспект Ленина, 14) в рамках проекта «Молодежный проспект».

По сообщению организаторов мероприятия, всех посетителей ждут словесные и настольные игры на свежем воздухе и мини-интервью для читателей. Также будет работать площадка для детей и их родителей «Дружим с красками» и состоится конкурс селфи. Для участия в нем необходимо сделать фотографию, разместить её в соцсетях с хештегами #онатакаябиблиотека #молодёжныйпроспект #унасинтересно. После будет определена лучшая фотография, и победители получат памятный приз.
Дата: 6 июля 2017 , 20:00
121
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: официальная группа библиотеки в социальной сети "ВКонтакте"
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