Самарцев приглашают на учебу в космическую школу

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, занятия продлятся с понедельника, 19 июня, до субботы, 1 июля. Учеников школы ждут занимательные лекции, телемосты с российскими космонавтами, экскурсия в музей «Самара космическая» и презентации проектов наноспутников. По окончании занятий будут вручаться сертификаты. Сообщить о своем участии можно по тел.: 267-44-99, 89171583348 (Ольга).