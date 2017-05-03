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Самарцев приглашают на турнир «Футбол запасной столицы»

Традиционный городской спортивный турнир по мини-футболу среди любительских команд состоится 7 мая в 9:30 на стадионе «Локомотив».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, выставить команду по мини-футболу (четыре полевых игрока и вратарь) может любая компания, предприятие или учреждение региона. Все игроки должны быть непрофессионалами в возрасте не менее 18 лет.

Главным событием станет матч, посвященный исторической футбольной игре 1942 года, когда команда железнодорожников впервые встретилась со сборной авиационных предприятий, эвакуированных в запасную столицу Советского Союза.

Весь день вход на стадион будет свободный.
Дата: 3 мая 2017 , 12:17
105
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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