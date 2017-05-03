Самарцев приглашают на турнир «Футбол запасной столицы»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, выставить команду по мини-футболу (четыре полевых игрока и вратарь) может любая компания, предприятие или учреждение региона. Все игроки должны быть непрофессионалами в возрасте не менее 18 лет.Главным событием станет матч, посвященный исторической футбольной игре 1942 года, когда команда железнодорожников впервые встретилась со сборной авиационных предприятий, эвакуированных в запасную столицу Советского Союза.Весь день вход на стадион будет свободный.