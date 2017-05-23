Самарцев приглашают на «смотрины» лисят, зайчат и маленького бобра

Как сообщает пресс-служба самарского зоопарка, лисята-мальчик и девочка родились 25 апреля от пары лисиц-огневок. Они появились в зоопарке в 2013 году, а в 2014 принесли первое потомство. Порадовали потомством и зайцы-беляки - 1 мая самка родила четырех зайчат. Кроме того, 6 мая жители нашего региона принесли в зоопарк детеныша бобра, которого также можно будет посмотреть в четверг.