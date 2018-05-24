Самарцев приглашают на праздник улицы Лукачева

Для гостей будут работать детская площадка от студенческого стройотряда «Крылья», аквагрим, фотобудка, гироскутеры и сигвеи, интеллектуальные игры (шашки, шахматы, го, бридж), робототехнический клуб, и многое другое.Любители спорта смогут принять участие в разнообразных состязаниях. Спортивные залы и площадки будут работать с 11:30 до 16:00.Празднование дня улицы Лукачева продлится до 17:00.