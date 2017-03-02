Самарцев приглашают на открытые занятия по русскому языку

Занятия состоятся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Как сообщает пресс-служба учреждения, они запланированы на 4, 11, 18, 25, марта и 1 апреля с 11:00 до 12:30.Вести занятия будет филолог и преподаватель русского языка Ольга Семанина. На занятиях слушателям предстоит ознакомиться с подготовленным материалом, написать проверочную работу и работу над ошибками, в процессе которой участники смогут задать преподавателю все интересующие их вопросы.Сообщается, что по желанию участников темы занятий могут быть скорректированы. Предложить тему к изучению можно в официальной группе занятий в социальной сети «Вконтакте» vk.com/zaniatiya_po_rus. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 334-22-99.