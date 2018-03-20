Самарцев приглашают на игру 1/8 финала Межрегиональной лиги КВН

В игре примут участие «Антон Палыч» из медицинского университета, «Взгляд Леонида Каневского» из Самарского университета, «Профком СамГТУ» технического университета, «Тронулись» - университет путей сообщения, «20 век» из экономического университета, «Лица Самарской Губернии» из социально-педагогического университета и «Станция МИРовая» из Международного института рынка. А также Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета представит команда «Сборная СФ БашГУ».Начало игры в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106) до начала мероприятия, у играющих команд или по телефону 270-34-76. Пригласительные разыгрываются и в социальной сети Instagram на странице нашего издания @samarskaya_gazeta.Межрегиональная лига КВН «Самара» проводится Международным союзом КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке администрации Самары.