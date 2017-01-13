Самарцев приглашают на фестиваль зимних забав «Славянская зима»

Как сообщает пресс-служба Самарского дома молодежи, в программе гуляний – традиционные хороводы, молодецкие состязания на силу и сноровку, хождение на ходулях, лучной тир, а также выставка-ярмарка. Более подробную информацию о фестивале можно получить на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/slzima2017.