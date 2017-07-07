Самарцев приглашают на NIVAFEST

Автомобильный фестиваль посвящен сорокалетию российского внедорожника, а также памяти ведущего конструктора проекта ВАЗ-2121 «Нива» Петра Михайловича Прусова, совсем немного не дожившего до юбилея своего детища.



Фестиваль пройдет в эти выходные, 8 и 9 июля, в районе турбазы «Лиман» на Фёдоровских лугах. В программе: розыгрыши призов, гонки по бездорожью, экстремальные забеги, угощения, развлечения для детей. Для самых маленьких будет работать детская площадка с аниматорами.



Вход бесплатный, 6+.