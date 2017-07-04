Самарцев приглашают на День поцелуев

Как сообщают организаторы мероприятия, посетителей ждут интерактивные площадки, мастер-классы, а также открытая лекция «Родитель и ребенок во мне. Конфликты и примирение» о внутрисемейных и детско-родительских отношениях.Вход свободный, 12+.