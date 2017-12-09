Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»

Продолжается сбор заявок и проектов регионального этапа национальной премии в области связей с общественностью.



К участию приглашаются проекты, реализованные в 2017 году в Самарской области в таких сферах, как маркетинговые, корпоративные и Digital-коммуникации, внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа, продвижение государственных, общественных и социальных программ, международные коммуникации, развитие и продвижение территорий и технологий будущего, благотворительность и корпоративная социальная ответственность.



Оценивать работы эксперты будут по пяти критериям. Это актуальность проекта, наличие стратегического подхода к его планированию, оригинальность реализации, его эффективность и комплексность использованных коммуникационных инструментов.



Зарегистрировать заявку на сайте http://www.luchnik.ru можно до 15 декабря, загрузить на сайт полное описание проекта – до 25 декабря. Лучшие работы будут участвовать в федеральном этапе премии.