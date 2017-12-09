09 декабря 2017 года,
01:17
$ 59.29    69.93   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»

Продолжается сбор заявок и проектов регионального этапа национальной премии в области связей с общественностью.

К участию приглашаются проекты, реализованные в 2017 году в Самарской области в таких сферах, как маркетинговые, корпоративные и Digital-коммуникации, внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа, продвижение государственных, общественных и социальных программ, международные коммуникации, развитие и продвижение территорий и технологий будущего, благотворительность и корпоративная социальная ответственность.

Оценивать работы эксперты будут по пяти критериям. Это актуальность проекта, наличие стратегического подхода к его планированию, оригинальность реализации, его эффективность и комплексность использованных коммуникационных инструментов.

Зарегистрировать заявку на сайте http://www.luchnik.ru можно до 15 декабря, загрузить на сайт полное описание проекта – до 25 декабря. Лучшие работы будут участвовать в федеральном этапе премии. 
Дата: 8 декабря 2017 , 15:47
155
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором
8 декабря 2017
184
В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором
Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»
8 декабря 2017
155
Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»
Главное за неделю в Самаре
8 декабря 2017
200
 
Главное за неделю в Самаре
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
8 декабря 2017
225
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
8 декабря 2017
336
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
Первый официальный матч на
8 декабря 2017
531
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Выходные в Самаре: путешествуем по русскому авангарду, качаем под треки Yanix и отрываемся под Eskimo Callboy
8 декабря 2017
212
Выходные в Самаре: путешествуем по русскому авангарду, качаем под треки Yanix и отрываемся под Eskimo Callboy
Самарские детские библиотеки отметили юбилей
8 декабря 2017
182
Самарские детские библиотеки отметили юбилей
Свидетельства о рождении планируют выдавать в городских многофункциональных центрах
8 декабря 2017
180
Свидетельства о рождении планируют выдавать в городских многофункциональных центрах
Лента новостей
8 декабря 2017 , 20:22
184
В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором
Оно состоится в воскресенье, 24 декабря, в 12:00 ч в ДК «Чайка» (г. Самара, ул....
8 декабря 2017 , 15:47
155
Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»
Продолжается сбор заявок и проектов регионального этапа национальной премии в области связей с...
8 декабря 2017 , 15:38
200
 
Главное за неделю в Самаре
 
8 декабря 2017 , 13:37
225
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
Сейчас он принадлежит ульяновской компании ООО «Плазма».  Общая площадь...
8 декабря 2017 , 13:20
336
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
Несколько лет назад известный российский блогер Илья Варламов после поездки в Самару назвал наш...
8 декабря 2017 , 12:39
531
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
8 декабря 2017 , 12:00
212
Выходные в Самаре: путешествуем по русскому авангарду, качаем под треки Yanix и отрываемся под Eskimo Callboy
Все меньше времени остается до Нового года, поэтому продолжаем зачеркивать дни на календаре, но...
8 декабря 2017 , 10:16
182
Самарские детские библиотеки отметили юбилей
Торжественное мероприятие прошло во дворце торжеств «Победа».
8 декабря 2017 , 10:13
180
Свидетельства о рождении планируют выдавать в городских многофункциональных центрах
Такие поправки в Закон о системе государственных услуг разработало правительство РФ.
8 декабря 2017 , 09:25
183
Самарские баскетболисты на выезде переиграли «Химки-Подмосковье»
Матч состоялся в четверг, 7 декабря. Баскетбольному клубу «Самара» удалось прервать...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5142
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
9 ноября 2017
3285
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
Он работает в мэрии города с 2010 года. С декабря 2012 года занимает должность заместителя главы...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2783
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2629
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
12 ноября 2017
2379
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
Авария на воде произошла в субботу, 11 ноября, около 16:00 напротив спуска улицы Осипенко.
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
886
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
669
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
10 ноября 2017
1301
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
Вот и пролетела короткая рабочая неделя, впереди выходные, и sgpress.ru предлагает наиболее...
Самарский медуниверситет представил Владимиру Путину роботизированный комплекс малоинвазивной хирургии
9 ноября 2017
493
Самарский медуниверситет представил Владимиру Путину роботизированный комплекс малоинвазивной хирургии
СамГМУ принял участие в федеральной выставке «Россия, устремленная в будущее».
В Самаре состоялся тестовый запуск фонтана «Красное знамя»
9 ноября 2017
987
 
В Самаре состоялся тестовый запуск фонтана «Красное знамя»
Он находится на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.