Самарцев приглашают испытать свои силы в беговом кроссе

Как сообщает пресс-служба городской администрации, маршрут будет пролегать в окрестностях Сокольих гор. В зависимости от возраста спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 3 до 10 км. Участникам до 17 лет для участия в легкоатлетическом кроссе по горным тропам будет необходимо предоставить допуск врача, остальным будет достаточно личной подписи, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье. Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены медалями и дипломами.Предварительные личные заявки на участие принимаются на сайте www.ski63.ru до 3 августа этого года. Предварительные командные заявки на участие направляются по электронной почте elena_0105@inbox.ru также до 3 августа. В день старта личные и командные заявки на участие в кроссе «Сокольи горы» принимаются будут принимать при наличие свободных стартовых номеров.Контактные данные оргкомитета соревнования: эл.почта: skimarafon@ski63.ru телефон: +7 917 944 40 82.