Самарцев пригашают на лыжный марафон «Сокольи горы»
Четвертый по счету марафон пройдет в субботу, 27 января, в поселке Управленческий, в самом центре Сокольих гор и будет посвящен памяти руководителя городского департамента физической культуры и спорта Виктора Ольховского, ушедшего из жизни в конце 2016 года.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с этого года самарский марафон полноправным членом серии лыжных марафонов России Russialoppet и вошел во всероссийский календарь соревнований.
Регистрация участников марафона ведется на сайте: http://ski63.ru/marathon/474/. Трасса проходит по возвышенности среди лесного массива, откуда участникам открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы. Дистанции рассчитаны на разные уровни подготовки: 50, 30 и 10 км. Набор высоты на 50 км – 475 метров, спуски прямые и открытые.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с этого года самарский марафон полноправным членом серии лыжных марафонов России Russialoppet и вошел во всероссийский календарь соревнований.
Регистрация участников марафона ведется на сайте: http://ski63.ru/marathon/474/. Трасса проходит по возвышенности среди лесного массива, откуда участникам открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы. Дистанции рассчитаны на разные уровни подготовки: 50, 30 и 10 км. Набор высоты на 50 км – 475 метров, спуски прямые и открытые.
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15 января 2018 , 15:31
Алексей
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