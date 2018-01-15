Самарцев пригашают на лыжный марафон «Сокольи горы»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с этого года самарский марафон полноправным членом серии лыжных марафонов России Russialoppet и вошел во всероссийский календарь соревнований.Регистрация участников марафона ведется на сайте: http://ski63.ru/marathon/474/. Трасса проходит по возвышенности среди лесного массива, откуда участникам открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы. Дистанции рассчитаны на разные уровни подготовки: 50, 30 и 10 км. Набор высоты на 50 км – 475 метров, спуски прямые и открытые.