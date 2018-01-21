Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
С 19:00 воскресенья, 21 января, до 19:00 понедельника, 22 января, в регионе ожидаются небольшой и умеренный снег, местами метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, порывы 15-18 м/с, местами снежные заносы.
Во избежание несчастных случаев необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Также нужно держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. При этом нужно двигаться только навстречу транспортному потоку и использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы. Водителям нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
Во избежание несчастных случаев необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Также нужно держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. При этом нужно двигаться только навстречу транспортному потоку и использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы. Водителям нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
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