Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Во избежание несчастных случаев необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Также нужно держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. При этом нужно двигаться только навстречу транспортному потоку и использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы. Водителям нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.