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Самарцев наградили за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность

Церемония награждения Почетными знаками «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность» состоялась в понедельник, 5июня, в гордуме.

В мероприятии приняли участие глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, депутаты гордумы и почетные жители города.

Почетными знаками отличия муниципального уровня наградили три семьи: Ирина и Владислав Сизовы, Ольга и Алексей Сысоевы и Ольга Сиплавина, мать-одиночка, воспитывающая шестерых дочерей.

Награду «За самоотверженность» получил 71-летний Борис Фетисов, обезвредивший преступника, угрожавшего ножом продавщице цветов, пожарный Дмитрий Егоров, вынесший из горящего дома в условиях нулевой видимости несовершеннолетнего ребенка, и Алексей Кабанов, который во время командировки в Гонконге спас утопающего мужчину.

Глава Самары Олег Фурсов и спикер гордумы Галина Андриянова выразили слова признательности награжденным, отметив, что врученные им почетные знаки будут символизировать повышение престижа семейных ценностей и пример для воспитания достойного молодого поколения. 
Дата: 5 июня 2017 , 22:30
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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