Самарцев наградили за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность

В мероприятии приняли участие глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, депутаты гордумы и почетные жители города.Почетными знаками отличия муниципального уровня наградили три семьи: Ирина и Владислав Сизовы, Ольга и Алексей Сысоевы и Ольга Сиплавина, мать-одиночка, воспитывающая шестерых дочерей.Награду «За самоотверженность» получил 71-летний Борис Фетисов, обезвредивший преступника, угрожавшего ножом продавщице цветов, пожарный Дмитрий Егоров, вынесший из горящего дома в условиях нулевой видимости несовершеннолетнего ребенка, и Алексей Кабанов, который во время командировки в Гонконге спас утопающего мужчину.Глава Самары Олег Фурсов и спикер гордумы Галина Андриянова выразили слова признательности награжденным, отметив, что врученные им почетные знаки будут символизировать повышение престижа семейных ценностей и пример для воспитания достойного молодого поколения.