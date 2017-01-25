Самарцев будут удивлять немым кино

26 января в 19:00 в Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) c фильма «Кабинет доктора Калигари» (16+) стартует проект «Черное и белое».



Он направлен на знакомство широкой публики с немым кинематографом. Для проекта были отобраны кинокартины, которые поражают воображение даже сейчас. Немой кинематограф может быть захватывающим, удивительным и очень разным. Массовые съемки, общество будущего, мир, где реальность переплетается с галлюцинацией и границы их неразличимы, теория сновидений Фрейда и гренки с сыром. Фильмы начала века помогут распутать все противоречия, или почти все.



Всего в рамках проекта будет показано шесть картин, предварять просмотр будет небольшой рассказ о каждой из них. «Кабинет доктора Калигари» был снят в Германии в 1920 году. Этот остросюжетный немой фильм оказал большое влияние на дальнейшее развитие не только немецкого, но и всего мирового киноискусства. В центре история молодого человека Франца. Он сидит в саду на лавочке и рассказывает о своих ужасных переживаниях пожилому собеседнику. Далее действие перемещается в рассказ Франца, где измененное человеческое сознание искажает реальность. Далекие от правдоподобности декорации, гротескно преувеличенная жестикуляция и мимика персонажей, странные события в маленьком городке Хостенвилле - все создает удивительную атмосферу этого фильма. Как разрешатся все противоречия и загадки? Кто тот таинственный убийца? Станет понятно лишь в конце.