Самарцев, чьи дома признали аварийными до 2012 года, расселят в течение восьми месяцев
Такое заявление сделал мэр в ходе прямого эфира на телеканале «Скат» во время телефонного звонка одного из жителей Самары.
Как сообщил Олег Фурсов, на данный момент существует два списка ветхого и аварийного жилья. В первый вошли дома, которые были признаны аварийными до 2012 года. Однако, по словам главы города, работа была проведена ненадлежащим образом, и в список включили малое количество домов. Расселение жителей зданий, которые попали в список до 1 января 2012 года, завершится в этом году. На это будут направлены средства федерального бюджета.
С 2012 года был сформирован новый список жилья, которое признали ветхим и аварийным. По ним пока решение о финансировании не принято. Однако есть понимание, что реализация плана будет происходить за счет средств регионального бюджета начиная с 2018 года.
Как сообщил Олег Фурсов, на данный момент существует два списка ветхого и аварийного жилья. В первый вошли дома, которые были признаны аварийными до 2012 года. Однако, по словам главы города, работа была проведена ненадлежащим образом, и в список включили малое количество домов. Расселение жителей зданий, которые попали в список до 1 января 2012 года, завершится в этом году. На это будут направлены средства федерального бюджета.
С 2012 года был сформирован новый список жилья, которое признали ветхим и аварийным. По ним пока решение о финансировании не принято. Однако есть понимание, что реализация плана будет происходить за счет средств регионального бюджета начиная с 2018 года.
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