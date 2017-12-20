Самарцам рекомендуют отказаться от ношения оружия в праздники
Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о соблюдении правил безопасности.
Отправляясь на праздник, лучше оставить свой травматический пистолет в домашнем сейфе, потому что владельцы оружия не имеют права носить его в пьяном состоянии. Нарушителям закона грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей или лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет.
Если владелец оружия отказывается пройти медосвидетельствование по требованию сотрудника полиции, то его также могут лишить права приобретать, хранить и носить оружие. А оружие и патроны конфисковать.
Если же небрежное обращение с оружием пьяного человека приведет к гибели двух или более людей, виновному в этом владельцу ствола грозит до двух лет лишения свободы.
Во время охоты:
- владелец оружия должен держать его в чехле, в разряженном виде.
- ружье или карабин необходимо разряжать, если охотник подходит к населенному пункту ближе, чем на 200 метров, или встречается с другими охотниками на территории угодий.
- следует держать ружье разряженным во время привала.
- заряжая или перезаряжая ружье, необходимо направить стволы вверх или вниз.
- не следует держать оружие за ствол, если охотник выходит из машины, лодки или другого транспорта.
Правила стрельбы на охоте:
- перед выстрелом необходимо убедиться, что в направлении полета пули или заряда дроби нет людей и домашних животных.
- запрещено стрелять после того, как раздался шум или шорох, послышалось колебание веток или появился размытый силуэт.
- нельзя стрелять при плохой видимости, например, в тумане, сумерках, при сильном снегопаде, по направлению против солнца.
- находясь в камышовых зарослях или густом лесу, следует постоянно поддерживать связь с другими охотниками.
- выходя на охоту, нужно воздержаться от употребления спиртного.
Правила хранения оружия:
- оружие и боеприпасы должны храниться в надежном месте, без доступа к ним посторонних лиц.
- отправляясь на отдых, следует убедиться, что оружие надежно заперто в сейфе, ключи от которого есть только у владельца оружия.
- нельзя давать оружие в руки детям.
За нарушение правил хранения и ношения предусмотрен административный штраф от пятисот до двух тысяч рублей. Кроме того, гражданина могут лишить прав на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
Правила, которые помогут новичкам соблюсти нормы безопасности на стрелковом полигоне:
- Всегда обращаться с оружием как с заряженным.
- Никогда не направлять оружие туда, куда не предполагается стрелять
- Перед тем, как выстрелить, всегда проверять, что находится перед мишенью и за ней.
- Никогда не касаться пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень.
Отправляясь на праздник, лучше оставить свой травматический пистолет в домашнем сейфе, потому что владельцы оружия не имеют права носить его в пьяном состоянии. Нарушителям закона грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей или лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет.
Если владелец оружия отказывается пройти медосвидетельствование по требованию сотрудника полиции, то его также могут лишить права приобретать, хранить и носить оружие. А оружие и патроны конфисковать.
Если же небрежное обращение с оружием пьяного человека приведет к гибели двух или более людей, виновному в этом владельцу ствола грозит до двух лет лишения свободы.
Во время охоты:
- владелец оружия должен держать его в чехле, в разряженном виде.
- ружье или карабин необходимо разряжать, если охотник подходит к населенному пункту ближе, чем на 200 метров, или встречается с другими охотниками на территории угодий.
- следует держать ружье разряженным во время привала.
- заряжая или перезаряжая ружье, необходимо направить стволы вверх или вниз.
- не следует держать оружие за ствол, если охотник выходит из машины, лодки или другого транспорта.
Правила стрельбы на охоте:
- перед выстрелом необходимо убедиться, что в направлении полета пули или заряда дроби нет людей и домашних животных.
- запрещено стрелять после того, как раздался шум или шорох, послышалось колебание веток или появился размытый силуэт.
- нельзя стрелять при плохой видимости, например, в тумане, сумерках, при сильном снегопаде, по направлению против солнца.
- находясь в камышовых зарослях или густом лесу, следует постоянно поддерживать связь с другими охотниками.
- выходя на охоту, нужно воздержаться от употребления спиртного.
Правила хранения оружия:
- оружие и боеприпасы должны храниться в надежном месте, без доступа к ним посторонних лиц.
- отправляясь на отдых, следует убедиться, что оружие надежно заперто в сейфе, ключи от которого есть только у владельца оружия.
- нельзя давать оружие в руки детям.
За нарушение правил хранения и ношения предусмотрен административный штраф от пятисот до двух тысяч рублей. Кроме того, гражданина могут лишить прав на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.
Правила, которые помогут новичкам соблюсти нормы безопасности на стрелковом полигоне:
- Всегда обращаться с оружием как с заряженным.
- Никогда не направлять оружие туда, куда не предполагается стрелять
- Перед тем, как выстрелить, всегда проверять, что находится перед мишенью и за ней.
- Никогда не касаться пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень.
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