Самарцам рекомендуют отказаться от ношения оружия в праздники

Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о соблюдении правил безопасности.



Отправляясь на праздник, лучше оставить свой травматический пистолет в домашнем сейфе, потому что владельцы оружия не имеют права носить его в пьяном состоянии. Нарушителям закона грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей или лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет.



Если владелец оружия отказывается пройти медосвидетельствование по требованию сотрудника полиции, то его также могут лишить права приобретать, хранить и носить оружие. А оружие и патроны конфисковать.



Если же небрежное обращение с оружием пьяного человека приведет к гибели двух или более людей, виновному в этом владельцу ствола грозит до двух лет лишения свободы.



Во время охоты:



- владелец оружия должен держать его в чехле, в разряженном виде.

- ружье или карабин необходимо разряжать, если охотник подходит к населенному пункту ближе, чем на 200 метров, или встречается с другими охотниками на территории угодий.

- следует держать ружье разряженным во время привала.

- заряжая или перезаряжая ружье, необходимо направить стволы вверх или вниз.

- не следует держать оружие за ствол, если охотник выходит из машины, лодки или другого транспорта.



Правила стрельбы на охоте:



- перед выстрелом необходимо убедиться, что в направлении полета пули или заряда дроби нет людей и домашних животных.

- запрещено стрелять после того, как раздался шум или шорох, послышалось колебание веток или появился размытый силуэт.

- нельзя стрелять при плохой видимости, например, в тумане, сумерках, при сильном снегопаде, по направлению против солнца.

- находясь в камышовых зарослях или густом лесу, следует постоянно поддерживать связь с другими охотниками.

- выходя на охоту, нужно воздержаться от употребления спиртного.



Правила хранения оружия:



- оружие и боеприпасы должны храниться в надежном месте, без доступа к ним посторонних лиц.

- отправляясь на отдых, следует убедиться, что оружие надежно заперто в сейфе, ключи от которого есть только у владельца оружия.

- нельзя давать оружие в руки детям.



За нарушение правил хранения и ношения предусмотрен административный штраф от пятисот до двух тысяч рублей. Кроме того, гражданина могут лишить прав на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.



Правила, которые помогут новичкам соблюсти нормы безопасности на стрелковом полигоне:



- Всегда обращаться с оружием как с заряженным.

- Никогда не направлять оружие туда, куда не предполагается стрелять

- Перед тем, как выстрелить, всегда проверять, что находится перед мишенью и за ней.

- Никогда не касаться пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень.