Самарцам рекомендовали обходить участок на Советской Армии в районе Телецентра
В понедельник, 10 июля, стартуют работы по покраске самарской телебашни. Завершат их 10 августа.
В связи с этим с 10 июля по 26 июля с 8:00 до 17:00, по будням, будут устраивать перерыв вещания теле- и радиопрограмм. Расписание отключений можно узнать на сайте департамента информационных технологий и связи Самарской области.
Несмотря на применение новых технологий покраски, есть риск, что капли краски будут разлетаться в радиусе до 200 метров, предупреждает пресс-служба правительства Самарской области. Жителям города рекомендуют по возможности обходить зону покраски стороной, не оставлять на стоянках рядом с телецентром на длительное время автомобили или чем-нибудь их укрывать. Телецентр находится на улице Советской Армии, 205, в районе пересечения с улицей Тихвинской.
В связи с этим с 10 июля по 26 июля с 8:00 до 17:00, по будням, будут устраивать перерыв вещания теле- и радиопрограмм. Расписание отключений можно узнать на сайте департамента информационных технологий и связи Самарской области.
Несмотря на применение новых технологий покраски, есть риск, что капли краски будут разлетаться в радиусе до 200 метров, предупреждает пресс-служба правительства Самарской области. Жителям города рекомендуют по возможности обходить зону покраски стороной, не оставлять на стоянках рядом с телецентром на длительное время автомобили или чем-нибудь их укрывать. Телецентр находится на улице Советской Армии, 205, в районе пересечения с улицей Тихвинской.
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