Самарцам рекомендовали обходить участок на Советской Армии в районе Телецентра



В связи с этим с 10 июля по 26 июля с 8:00 до 17:00, по будням, будут устраивать перерыв вещания теле- и радиопрограмм. Расписание отключений можно узнать на сайте В связи с этим с 10 июля по 26 июля с 8:00 до 17:00, по будням, будут устраивать перерыв вещания теле- и радиопрограмм. Расписание отключений можно узнать на сайте департамента информационных технологий и связи Самарской области



Несмотря на применение новых технологий покраски, есть риск, что капли краски будут разлетаться в радиусе до 200 метров, предупреждает пресс-служба правительства Самарской области. Жителям города рекомендуют по возможности обходить зону покраски стороной, не оставлять на стоянках рядом с телецентром на длительное время автомобили или чем-нибудь их укрывать. Телецентр находится на улице Советской Армии, 205, в районе пересечения с улицей Тихвинской.