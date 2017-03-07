Самарцам расскажут всю правду о чае и кофе
11 марта в 12:00 Детская картинная галерея приглашает взрослых и детей от 12 лет на краеведческую лекцию «Чай, кофе…Самовар».
Это продолжение цикла лекций «Русская история с градусом и без…». Проведет ее историк и краевед Александр Житков.
На лекции вы узнаете:
- Историю чая и кофе;
- Чайные и кофейные зоны;
- Как на Руси появились чай и кофе;
- Особенности русской «чайной церемонии»;
- Как пили кофе в старину (XVII-XXI вв.);
- Самовар, чайная пара, кофейник: история и современность.
Место проведения: Куйбышева, 139. Предварительная запись по телефону 332-43-98 обязательна.
Это продолжение цикла лекций «Русская история с градусом и без…». Проведет ее историк и краевед Александр Житков.
На лекции вы узнаете:
- Историю чая и кофе;
- Чайные и кофейные зоны;
- Как на Руси появились чай и кофе;
- Особенности русской «чайной церемонии»;
- Как пили кофе в старину (XVII-XXI вв.);
- Самовар, чайная пара, кофейник: история и современность.
Место проведения: Куйбышева, 139. Предварительная запись по телефону 332-43-98 обязательна.
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