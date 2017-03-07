Самарцам расскажут всю правду о чае и кофе

Это продолжение цикла лекций «Русская история с градусом и без…». Проведет ее историк и краевед Александр Житков.На лекции вы узнаете:- Историю чая и кофе;- Чайные и кофейные зоны;- Как на Руси появились чай и кофе;- Особенности русской «чайной церемонии»;- Как пили кофе в старину (XVII-XXI вв.);- Самовар, чайная пара, кофейник: история и современность.Место проведения: Куйбышева, 139. Предварительная запись по телефону 332-43-98 обязательна.