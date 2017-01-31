Самарцам расскажут про зимние забавы горожан минувших веков

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Посетители узнают о том, какие существовали правила санного катания по улице Дворянской и как горожане развлекались зимой в Струковском саду, где проходили соревнования конькобежцев и буеров и почему на лыжах катались с одной лыжной палкой. Кроме того, в рамках лектория расскажут о работе городских катков и масленичных забавах.Лекцию продолжительностью 1 час 20 минут будет вести историк и краевед Александр Житков. Его рассказ будет сопровождаться фото и видео на большом экране.Стоимость билета: школьники, студенты – 100 руб., взрослые - 150 руб. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98. Возрастное ограничение 14+.