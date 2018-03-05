Самарцам расскажут про город, которого не было

О тех проектах, которые были реализованы частично или не воплотились по разным причинам. Какой могла быть Самара сегодня? Что приобрел, а что потерял город? Запись и справки по тел. 332-43-98.Рекомендуемый возраст: от 12 летПродолжительность - 2 часа. Стоимость - 150 руб. Адрес: улица Куйбышева, 139.