Самарцам расскажут о взаимодействии города и архитектуры
В марте в Самаре стартует просветительская программа «Вокруг Фабрики-кухни» (6+). Ее кураторы: Анастасия Альбокринова, Константин Зацепин.
Задача программы - вскрытие механизмов проектно-смыслового наполнения и переосмысления городской среды, используя в качестве отправной точки образ Фабрики-кухни, памятника эпохи русского авангарда.
Место проведения: Галерея «Формограмма», Молодогвардейская, 80
Расписание программы в марте 2018:
23 марта, 18:30. «Городская среда: жители и власть. От противостояния к взаимодействию»
Лектор: Мария Степанова
Лекция о механизмах участия жителей в изменении городской среды, соучаствующем и социальном проектировании, а также о том, какую роль может играть университет в изменении облика города.
28 марта, 18:30. «О дивный новый быт»
Лектор: Анастасия Альбокринова
Лекция посвящена истории здания в широком историко-политическом контексте – от создания НарПита и первых проектов комбинатов общественного питания до неоднозначной истории архитектора Екатерины Максимовой и её семьи, от проблем сохранения наследия авангарда в период активного редевелопмента городских территорий до нового проекта Фабрики-кухни как места художественного производства и потребления – центра современного искусства.
29 марта, 18:30. «Современные музейные практики в условиях исторической архитектуры»
Лектор: Михаил Савченко
В лекции пойдет речь о механизмах взаимодействия между практиками актуального искусства и «классическим» музейным пространством, часто являющимся памятником архитектуры. Материалом для лекции служит история Музея модерна в Самаре, созданного на базе областного краеведческого музея и занимающего памятник архитектуры эпохи модерна.
Задача программы - вскрытие механизмов проектно-смыслового наполнения и переосмысления городской среды, используя в качестве отправной точки образ Фабрики-кухни, памятника эпохи русского авангарда.
Место проведения: Галерея «Формограмма», Молодогвардейская, 80
Расписание программы в марте 2018:
23 марта, 18:30. «Городская среда: жители и власть. От противостояния к взаимодействию»
Лектор: Мария Степанова
Лекция о механизмах участия жителей в изменении городской среды, соучаствующем и социальном проектировании, а также о том, какую роль может играть университет в изменении облика города.
28 марта, 18:30. «О дивный новый быт»
Лектор: Анастасия Альбокринова
Лекция посвящена истории здания в широком историко-политическом контексте – от создания НарПита и первых проектов комбинатов общественного питания до неоднозначной истории архитектора Екатерины Максимовой и её семьи, от проблем сохранения наследия авангарда в период активного редевелопмента городских территорий до нового проекта Фабрики-кухни как места художественного производства и потребления – центра современного искусства.
29 марта, 18:30. «Современные музейные практики в условиях исторической архитектуры»
Лектор: Михаил Савченко
В лекции пойдет речь о механизмах взаимодействия между практиками актуального искусства и «классическим» музейным пространством, часто являющимся памятником архитектуры. Материалом для лекции служит история Музея модерна в Самаре, созданного на базе областного краеведческого музея и занимающего памятник архитектуры эпохи модерна.
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