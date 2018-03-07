Самарцам расскажут о взаимодействии города и архитектуры

Задача программы - вскрытие механизмов проектно-смыслового наполнения и переосмысления городской среды, используя в качестве отправной точки образ Фабрики-кухни, памятника эпохи русского авангарда.Место проведения: Галерея «Формограмма», Молодогвардейская, 80Расписание программы в марте 2018:23 марта, 18:30. «Городская среда: жители и власть. От противостояния к взаимодействию»Лектор: Мария СтепановаЛекция о механизмах участия жителей в изменении городской среды, соучаствующем и социальном проектировании, а также о том, какую роль может играть университет в изменении облика города.28 марта, 18:30. «О дивный новый быт»Лектор: Анастасия АльбокриноваЛекция посвящена истории здания в широком историко-политическом контексте – от создания НарПита и первых проектов комбинатов общественного питания до неоднозначной истории архитектора Екатерины Максимовой и её семьи, от проблем сохранения наследия авангарда в период активного редевелопмента городских территорий до нового проекта Фабрики-кухни как места художественного производства и потребления – центра современного искусства.29 марта, 18:30. «Современные музейные практики в условиях исторической архитектуры»Лектор: Михаил СавченкоВ лекции пойдет речь о механизмах взаимодействия между практиками актуального искусства и «классическим» музейным пространством, часто являющимся памятником архитектуры. Материалом для лекции служит история Музея модерна в Самаре, созданного на базе областного краеведческого музея и занимающего памятник архитектуры эпохи модерна.