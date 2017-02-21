Самарцам расскажут о традициях питья

Продолжает работу открытый лекторий «Самарской газеты».



Во вторник, 21 февраля, в библиотеке-филиале №8 по адресу: ул. Н. Панова, 30, заведующий лекционным отделом музея «Детская картинная галерея» Александр Житков представит лекцию «40 градусов не по Цельсию», посвященную питейным традициям жителей нашей страны и Самары в частности.



Слушатели узнают, почему «Веселие Руси есть пити», каковы были алкогольные и безалкогольные предпочтения наших предков, когда в России появилась традиция пить чай и кофе и чем кабак отличается от корчмы.



Начало мероприятия в 19.00. Внимание! Действует ограничение по возрасту 18+. Необходима предварительная запись по телефону 89093443061.