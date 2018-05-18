Самарцам расскажут о развитии ракетно-космического производства в городе

25 мая в 13:00 отдел правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина. 14а) приглашает на творческую встречу с инженерами-изобретателями РКЦ «Прогресс» (0+).



Перед гостями библиотеки выступит Александр Чечин - бывший первый заместитель генерального конструктора РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ученик и соратник Дмитрия Козлова. Александр Васильевич является кандидатом технических наук, действительным членом Российской Академии космонавтики имени Циолковского, Российской инженерной академии, Академии технологических наук, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, а также лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РФ в области науки и техники.



В разговоре также примут участие инженеры-изобретатели Геннадий Мунц и Валерий Гуськов. Они расскажут присутствующим о развитии ракетно-космического производства в Самаре и разработках предприятия.



Встреча проводится в рамках областного проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство». Вход свободный.