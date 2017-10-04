Самарцам расскажут о фильме «Бегущий по лезвию 2049»

Ведущий вечера художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед Роман Черкасов расскажет о продолжении культовой киберпанк-фантастики Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию».Фильм Дени Вильнева не является ремейком оригинального «Бегущего по лезвию» 1982 года, в котором также снялся Харрисон Форд. На самом деле, это сиквел. В оригинальной истории действие разворачивается в 2019 году, новая же история происходит 30 лет спустя. Харрисон Форд снова появится в роли Рика Декарда из оригинального фильма. Райан Гослинг и Джаред Лето представят новых персонажей - офицера К. и Ниандера Уолласа.…В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей - держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.