Самарцам расскажут, что объединяет русскую и французскую поэзию

12 апреля в 18:00 в «Горький Центр» (Самарский литературный музей им. Максима Горького, ул. Куйбышева 113, 3 этаж) состоится презентация проекта «Жестикуляция» и книги русской и французской поэзии «Воздух чист…».



Участники: члены редколлегии Виталий Кальпиди, Марина Волкова, (Челябинск), Ольга Соколова; самарские поэты Любовь Глотова, Катя Сим, Андрей Савкин, Галина Ермошина, Леонид Немцев.



На встрече будет представлена книга «Воздух чист…», объединившая русско-французский проект «Другое небо» и уральский проект «Жестикуляция. Антология «Воздух чист…» ("Lʾairestpur…") – жест беспрецедентной открытости русской поэзии для французской культуры. В книгу вошли стихотворения русских поэтов, переводы этих стихов на французский язык, а также стихотворения французских поэтов и вариации на эти стихотворения, сделанные русскими поэтами. На русском и французском языках представлены стихотворения 23 русских и 7 французских современных авторов (в их числе и Жан-Мари Барно). Специально для презентации проекта был снят документальный фильм, где поэты Уральской поэтической школы делятся своим опытом восприятия поэзии и французской культуры. Кроме самарской презентации проект был представлен в Париже, Челябинске, Екатеринбурге, Перми.



На презентации в «Горький Центр» о проекте расскажут:



- Ольга Соколова, куратор проекта «Другое небо», главный редактор портала Словолга, руководитель Самарского отделения Международной Академии Зауми им. Бурлюка, редактор и координатор французской части проекта.



- Виталий Кальпиди, поэт, культуртрегер, основатель Уральской поэтической школы, автор проекта «Жестикуляция».



- Марина Волкова, издатель, культуртрегер, куратор продвижения книги «Воздух чист…» в России.



Прозвучат стихотворения из книги на русском и французском языках. Будет представлено видеосопровождение проекта: документальный фильм и видеоклипы. Билеты бесплатные, 16+.