03 июня 2017 года,
17:15
$ 56.69    63.61   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Самарцам рассказали, как путешествовать по Жигулевским горам

В этом году, когда в стране отмечается 100-летие создания заповедной системы России, особое внимание стоит уделить нашему заповеднику - Жигулевскому государственному имени И. Спрыгина. Тем более что именно в этом году он отмечает свое 90-летие.

Красота на фотоснимках…

Два дня назад заповедник, расположенный в Жигулевских горах, приехал… к нам в Самару. Он привез выставку, идею которой придумали и реализовали его сотрудники. Экспозиция «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна» развернулась на площадке областного историко-краеведческого музея им.  П. В. Алабина, она приглашает посетителей вплоть до 9 августа.

- Мы подали идею своим коллегам присылать фотоматериалы о достопримечательностях их территорий, чтобы сформировать единую электронную базу, - рассказывает директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев. - Из более ста существующих в стране заповедников уже откликнулись 42, и сегодня мы показываем первый результат совместного труда - фотоснимки с небольшими поясняющими материалами, что за достопримечательность изображена, где она находится, чем интересна конкретная особо охраняемая территория.

Эта выставка может служить своего рода путеводителем, рассказывающим, в каких краях стоит побывать, чтобы пройти организованными экологическими маршрутами того или иного заповедника, поскольку допуск на них строго ограничен, там охраняют животный и растительный мир, редкие природные ландшафты. Вот вьется среди дальних гор река Мамонта на территории Большого Арктического заповедника, вот причудливо высятся останцы древнего кораллового рифа на мысе Казантип в Крыму, удивляют своими огромными размерами овцебыки Таймыра, притягивает красотой и мощью самый высокий в России 108-метровый Дулисмарский водопад на плато Путорана в Красноярским крае… Всего в экспозиции представлено более 200 фоторабот. Главная задача - показать многообразие заповедного мира России, привлечь внимание к сохранению первозданности в природе, пробудить желание восхищаться, гордиться и беречь свою Родину.

- Мы пришли на выставку вместе с одноклассницами. Все любим природу и все решили заниматься в детском экологическом центре, - делится впечатлениями восьмиклассница Мария Митрофанова. - Восхищаемся пейзажами и особенно цветами, которые надо охранять как редкие и исчезающие. Нельзя допустить, чтобы такая красота бесследно пропала.

… и с горной высоты

Первая витрина выставки посвящается нашему родному Жигулевскому заповеднику. Рассказывается о его животном и растительном мире, истории, научной работе. И, конечно же, сообщается об экскурсионных маршрутах, которые могут посетить заинтересованные самарцы.

Основных разрешенных маршрутов в заповеднике два: автомобильный на вершину горы Стрельная и пешеходный в урочище Каменная Чаша. 

Чтобы попасть на одну из самых высоких точек Жигулей, обзорную вершину Стрельную, надо доехать до села Зольное, там по указателю «Стрельная гора» проехать до КПП Зольненского лесничества, зарегистрироваться у дежурного и приобрести входной билет. До автостоянки легкового транспорта вверх по горному серпантину -  12 км. Оттуда начинается пешеходная часть маршрута - около 700 метров. Это единственный оборудованный горный маршрут и самая живописная смотровая площадка в Жигулях. На пути стоят информационные аншлаги, но лучше, конечно, отправляться на Стрельную с экскурсоводом, в составе организованной группы, от офиса заповедника в поселке Бахилова Поляна. За три часа получите не только впечатления от красивейших видов, но и массу познавательной информации.

Самостоятельно можно пройти в знаменитое урочище Каменная Чаша. Причем если у вас хорошая физическая форма, лучше добираться не по Ширяевской долине со стороны национального парка «Самарская Лука», а из поселка Солнечная Поляна, через горный перевал. Это сторона заповедника, тропа здесь намного интереснее. У выхода из Солнечной Поляны на КПП надо приобрести путевку-раз-решение и - вперед, наверх. После горного перевала вы начнете спускаться вниз к источнику Каменная Чаша. Путь в одну сторону займет час-полтора. И вы, по сути, покорите одну из перевальных точек Жигулевских гор, насладитесь тишиной, пением птиц и ключевой водой из родника.

Факт

Аналитическое агентство «ТурСтат» провело исследование рынка экологического туризма в России. Наш Жигулевский заповедник входит в топ-10 самых популярных в России (он на седьмом месте по числу экскурсантов). В два предыдущих года его посещало по 43 тыс. человек.
Дата: 3 июня 2017 , 10:40
438
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: galactikka.com
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре выбрали лучших специалистов местного самоуправления
3 июня 2017
272
В Самаре выбрали лучших специалистов местного самоуправления
Самарцам рассказали, как путешествовать по Жигулевским горам
3 июня 2017
438
Самарцам рассказали, как путешествовать по Жигулевским горам
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Самарской области
2 июня 2017
873
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Самарской области
Самарский Россельхознадзор расследует причины вспышки птичьего гриппа
2 июня 2017
229
Самарский Россельхознадзор расследует причины вспышки птичьего гриппа
Как ГИБДД в Самаре
2 июня 2017
622
Как ГИБДД в Самаре "закатанных" ловили. ФОТО
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
2248
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
no photo
2 июня 2017
319
В Крутых Ключах построят детский сад за почти 256 млн рублей
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют движение транспорта
2 июня 2017
434
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют движение транспорта
Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию
2 июня 2017
575
Андрей Тихонов повезет «Крылья Советов» в Сербию
Лента новостей
3 июня 2017 , 10:56
272
В Самаре выбрали лучших специалистов местного самоуправления
В мэрии подвели итоги ежегодного профессионального конкурса «Лучший специалист местного...
3 июня 2017 , 10:40
438
Самарцам рассказали, как путешествовать по Жигулевским горам
В этом году, когда в стране отмечается 100-летие создания заповедной системы России, особое...
3 июня 2017 , 10:27
279
Как самарцы ремонтировали фасады своих домов до революции
Сегодня городская администрация призывает собственников следить за состоянием фасадов зданий,...
3 июня 2017 , 10:16
180
Проспект Масленникова: по руинам завода до городка часовщиков
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
2 июня 2017 , 22:01
873
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Самарской области
По информации ГУ МЧС России по Самарской области в субботу, 3 июня, в регионе будет стоять...
2 июня 2017 , 21:20
229
Самарский Россельхознадзор расследует причины вспышки птичьего гриппа
Инспекторам ветеринарного отдела Управления Россельхознадзора по Самарской области предстоит...
2 июня 2017 , 18:05
622
Как ГИБДД в Самаре "закатанных" ловили. ФОТО
В пятницу, 2 июня, сотрудники Госавтоинспекции Самары провели так называемый "рейд по...
Все новости
Календарь
Июнь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 30 31 1 2
3
 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
6853
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
4783
1
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4552
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
10 мая 2017
3320
В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая,  в 21:50 на станции Новоотрадная.
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
15 мая 2017
1205
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
19 мая 2017
902
1
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
812
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
754
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.