Самарцам рассказали, как путешествовать по Жигулевским горам



Красота на фотоснимках…



Два дня назад заповедник, расположенный в Жигулевских горах, приехал… к нам в Самару. Он привез выставку, идею которой придумали и реализовали его сотрудники. Экспозиция «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна» развернулась на площадке областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, она приглашает посетителей вплоть до 9 августа.



- Мы подали идею своим коллегам присылать фотоматериалы о достопримечательностях их территорий, чтобы сформировать единую электронную базу, - рассказывает директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев. - Из более ста существующих в стране заповедников уже откликнулись 42, и сегодня мы показываем первый результат совместного труда - фотоснимки с небольшими поясняющими материалами, что за достопримечательность изображена, где она находится, чем интересна конкретная особо охраняемая территория.



Эта выставка может служить своего рода путеводителем, рассказывающим, в каких краях стоит побывать, чтобы пройти организованными экологическими маршрутами того или иного заповедника, поскольку допуск на них строго ограничен, там охраняют животный и растительный мир, редкие природные ландшафты. Вот вьется среди дальних гор река Мамонта на территории Большого Арктического заповедника, вот причудливо высятся останцы древнего кораллового рифа на мысе Казантип в Крыму, удивляют своими огромными размерами овцебыки Таймыра, притягивает красотой и мощью самый высокий в России 108-метровый Дулисмарский водопад на плато Путорана в Красноярским крае… Всего в экспозиции представлено более 200 фоторабот. Главная задача - показать многообразие заповедного мира России, привлечь внимание к сохранению первозданности в природе, пробудить желание восхищаться, гордиться и беречь свою Родину.



- Мы пришли на выставку вместе с одноклассницами. Все любим природу и все решили заниматься в детском экологическом центре, - делится впечатлениями восьмиклассница Мария Митрофанова. - Восхищаемся пейзажами и особенно цветами, которые надо охранять как редкие и исчезающие. Нельзя допустить, чтобы такая красота бесследно пропала.



… и с горной высоты



Первая витрина выставки посвящается нашему родному Жигулевскому заповеднику. Рассказывается о его животном и растительном мире, истории, научной работе. И, конечно же, сообщается об экскурсионных маршрутах, которые могут посетить заинтересованные самарцы.



Основных разрешенных маршрутов в заповеднике два: автомобильный на вершину горы Стрельная и пешеходный в урочище Каменная Чаша.



Чтобы попасть на одну из самых высоких точек Жигулей, обзорную вершину Стрельную, надо доехать до села Зольное, там по указателю «Стрельная гора» проехать до КПП Зольненского лесничества, зарегистрироваться у дежурного и приобрести входной билет. До автостоянки легкового транспорта вверх по горному серпантину - 12 км. Оттуда начинается пешеходная часть маршрута - около 700 метров. Это единственный оборудованный горный маршрут и самая живописная смотровая площадка в Жигулях. На пути стоят информационные аншлаги, но лучше, конечно, отправляться на Стрельную с экскурсоводом, в составе организованной группы, от офиса заповедника в поселке Бахилова Поляна. За три часа получите не только впечатления от красивейших видов, но и массу познавательной информации.



Самостоятельно можно пройти в знаменитое урочище Каменная Чаша. Причем если у вас хорошая физическая форма, лучше добираться не по Ширяевской долине со стороны национального парка «Самарская Лука», а из поселка Солнечная Поляна, через горный перевал. Это сторона заповедника, тропа здесь намного интереснее. У выхода из Солнечной Поляны на КПП надо приобрести путевку-раз-решение и - вперед, наверх. После горного перевала вы начнете спускаться вниз к источнику Каменная Чаша. Путь в одну сторону займет час-полтора. И вы, по сути, покорите одну из перевальных точек Жигулевских гор, насладитесь тишиной, пением птиц и ключевой водой из родника.



Факт



Аналитическое агентство «ТурСтат» провело исследование рынка экологического туризма в России. Наш Жигулевский заповедник входит в топ-10 самых популярных в России (он на седьмом месте по числу экскурсантов). В два предыдущих года его посещало по 43 тыс. человек.