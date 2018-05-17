Самарцам предложили нарисовать стелу Советского района

В Самаре объявили конкурс на создание эскиза стелы Советского района. Для участия в нем нужно до 31 августа направить подготовленный графический проект стелы по электронной почте sovdepsovet@mail.ru.Стела в смысловом плане должна объединить образы: Советского района, полета Юрия Гагарина, Самары - как космической столицы, Победы в Великой Отечественной войне.Победитель получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей, а также право установки именной таблички автора проекта на стеле. Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.