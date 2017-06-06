Самарцам предлагают выиграть фотоконкурс и поехать в Париж

«Альянс Франсез Самара» приглашает непрофессиональных фотографов и любителей культуры Франции принять участие в VII международном фотоконкурсе.



В Самаре конкурс проводится уже в третий раз. Тема конкурса 2017 года: «Мода и дресс-коды ». Его цель – показать разнообразие и богатство мирового наследия и, главным образом, современного творчества и инноваций. Выставка фотографий победителей имеет целью показать мир моды во всем его многообразии.



Для участия всем желающим необходимо представить 2 фотографии на указанную тему. Конкурс проводится в 2 этапа. На первом региональном этапе будут отобраны работы одного автора, которые будут направлены в Париж для участия в международном этапе. В результате отбора во Франции будет определен один победитель, который получит Гран-при, и 19 финалистов.



Победитель будет приглашен в Париж на неделю. Фотографии лауреатов примут участие в выставке в Париже, а затем в 2018 году в выставке в Самаре.



К участию допускаются все желающие старше 18 лет, не являющиеся профессиональными фотографами. Работы принимаются до 15 июня на электронный адрес сulture-samara@afrus.ru. Подробная информация об условиях конкурса и требованиях к участникам можно посмотреть на сайте: www.afrus.ru/ru/samara/novosti/konkurs-fotografii-2017