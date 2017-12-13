Самарцам предлагают выбрать новый талисман «Крыльев Советов»
Он появится на стадионе «Самара Арена» в 2018 году.
По сообщению пресс-службы самарского футбольного клуба, свои рисунки, заявки и предложения необходимо отправлять на почту press@ks-samara.com до 1 марта. В своих заявках нужно указать имя персонажа, его описание и обоснование, почему именно этот талисман должен быть связан с «Крыльями». В марте на официальных ресурсах клуба будет проведено голосование и подведение итогов конкурса. Авторы трех лучших работ получат ценные призы от «Крыльев Советов». Новый талисман клуба будет представлен на домашнем матче «Крыльев» на новом стадионе. Первый матч пройдет 7 апреля 2018 года. Самарцы сразятся с московской командой «Спартак-2». Остальные матчи можно посмотреть здесь.
Полюбившийся многим Крыс Лютик продолжит работу на детских мероприятиях, которые будут проходить в том числе на новом стадионе.
По сообщению пресс-службы самарского футбольного клуба, свои рисунки, заявки и предложения необходимо отправлять на почту press@ks-samara.com до 1 марта. В своих заявках нужно указать имя персонажа, его описание и обоснование, почему именно этот талисман должен быть связан с «Крыльями». В марте на официальных ресурсах клуба будет проведено голосование и подведение итогов конкурса. Авторы трех лучших работ получат ценные призы от «Крыльев Советов». Новый талисман клуба будет представлен на домашнем матче «Крыльев» на новом стадионе. Первый матч пройдет 7 апреля 2018 года. Самарцы сразятся с московской командой «Спартак-2». Остальные матчи можно посмотреть здесь.
Полюбившийся многим Крыс Лютик продолжит работу на детских мероприятиях, которые будут проходить в том числе на новом стадионе.
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