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Самарцам предлагают усовершенствовать систему проведения ЕГЭ

Уже более десяти лет все выпускники проходят государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. При этом обсуждения объективности оценки полученных в школе знаний таким способом продолжаются. Как и работа над совершенствованием ЕГЭ.

Выбор сделан
Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина отметила, что благодаря серьезной профориентационной работе, проводимой учреждениями образования совместно с советом ректоров вузов, предприятиями и бизнес-сообществом, снизилось среднее количество выбираемых предметов для сдачи экзамена. Теперь это три с половиной на человека. Хотя ранее было пять - восемь. Связь с реальным сектором экономики и эффективные программы профориентации помогают ребятам определиться с направлением будущей деятельности и осознанно подходить к выбору предметов для сдачи экзаменов и поступления в вуз.

Целенаправленная работа, которая ведется в Самаре и области по подготовке комплекса инженерно-технических кадров для экономики региона, также дает свои плоды. К примеру, существенно уменьшилось число ребят, которые для сдачи экзамена по выбору предпочли обществознание. При этом выросло количество школьников, сделавших ставку на химию, биологию, физику и информатику.

Но видим и другое - почти в два раза снизилось количество 100-балльных результатов по русскому языку и литературе. Не потеряем ли высокий уровень гуманитарной образованности наших школьников?

Заместитель министра по этому поводу заметила, что высоким результатам самарских выпускников по литературе и русскому языку постоянно удивляются по всей
стране и перепроверяют.

- Причем в прошлом году количество стобалльников было очень высоко, - сказала Светлана Бакулина. - Поэтому некоторое снижение вполне в рамках нормы. К тому же по русскому языку и ряду других предметов существенно выросла доля выпускников, набравших 81 и более баллов. А это показатель качественной общей подготовки учащихся. Но любые изменения - повод для анализа. Поэтому результаты ЕГЭ мы детально прорабатываем. Это даст ориентиры для переформатирования курсов подготовки, повышения квалификации учителей, пересмотра планов и программ, корректировки работы всей системы, чтобы дети могли максимально себя проявлять.

Медаль за заслуги?
Медалистов в губернии в этом году чуть больше, чем в прошлом, - 1924 человека. В последнее время успехи большинства из них подвергаются сомнению со стороны общественности. Ведь сейчас, чтобы получить медаль, достаточно преодолеть минимальные границы по обязательным предметам и иметь отличные итоговые оценки за ступень. Например, если в 10-м классе была «четверка», а в 11-м - «пять» то выводится «отлично». Это, как отметила Светла Бакулина, действительно «разбаловало» некоторые школы. Поэтому в регионе по окончании третьей четверти для медалистов организуют специальные контрольные работы.

- Три года подряд проводили такие проверочные по русскому языку и математике, - рассказала замминистра. - Затем поняли, что выпускники на хорошем уровне знают русский язык. И теперь проверяем только математику. По итогам контрольной этого года лишь единичные случаи по разным округам, когда ребята перестали быть кандидатами на медаль. В целом все медалисты этого года получили на ЕГЭ достаточно высокие баллы. Особенно по русскому языку. Сдали блестяще базовую математику и в пределах нормы профильную.

То есть, как резюмирует эксперт, уровень подготовки наших медалистов сейчас существенно выше, чем несколько лет назад, и соответствует высокому званию «лучший ученик». - Для нас это принципиально важно, - добавила Светлана Бакулина. - Ведь согласно региональной программе, по 49 направлениям, востребованным экономикой губернии, если медалист не поступает на «бюджет», область оплачивает его обучение.

Мнения разделились
Продолжается дискуссия по поводу того, какой должна быть итоговая аттестация. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в июне этого года на официальном портале ЕГЭ провела опрос среди выпускников и учащихся школ. Свое мнение высказали около 7,5 тысячи человек. Более двух третей (68,6%) констатировали, что единый экзамен удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены.

Выпускник Самарского международного аэрокосмического лицея Тагир Кускаров, сдавший физику и информатику на 100 баллов, считает:

- ЕГЭ очень успешно заменяет собой два этих экзамена. Стресса у выпускников меньше.

По мнению победителя областного этапа конкурса «Учитель года-2017» Владимира Пономаренко из самарской школы №132, единый госэкзамен, пройдя уже много этапов совершенствования, стал вполне «рабочей» формой проверки знаний.

По данным федерального опроса, 78,5% респондентов считают, что к ЕГЭ удобнее готовиться благодаря заранее установленным требованиям и открытому банку
заданий. А для 21,5% комфортнее экзамен, проводимый в произвольной форме.

Большинство участников опроса (62%) предпочитают письменную форму экзаменов, остальные (38%) в форме беседы с преподавателем. При этом сдавать экзамен знакомому учителю выпускникам не всегда комфортно.

83,4% участников опроса отметили плюс ЕГЭ в том, что его результаты действительны четыре года. 67% проголосовавших подчеркнули, что наличие резервных дней дает возможность не переживать, если возникнут непредвиденные обстоятельства, мешающие сдавать экзамены в основные дни.

- В идеале ЕГЭ должен быть мостом между средней и высшей школой, элементом, через который нужно организовать преемственность ступеней образования, - отметил самарский учитель Артем, который сам одним из первых сдавал ЕГЭ, уже много лет готовит ребят к нему и проверяет экзаменационные работы. - Этот формат значительно снижает коррупционное поле как на стадии сдачи экзамена, так и в момент вузовского конкурса.

Но мнения опрошенных по этому поводу разделились. 52,5% респондентов полагают, что ЕГЭ выравнивает шансы учиться в высшей школе для выпускников из крупных городов и регионов. А 47,5% ответили, что значение имеет не форма экзамена, а мотивация и желание поступить в выбранный вуз. 51,8% хотели бы поступать только по результатам ЕГЭ, а 48,2% считают необходимым дополнительный профильный экзамен в вузе. Предложения принимаются

Чтобы понять, какие моменты вызывают напряжение у участников экзамена и что не устраивает, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ведет сбор предложений по совершенствованию единого государственного экзамена.

К примеру, лучший учитель Самары и области этого года Владимир Пономаренко считает, что на экзамене важно учитывать уровень подготовки ребят, ведь кто-то учится в гуманитарном классе, а кто-то углубленно изучает математику. В связи с этим было бы разумнее ввести, например, при сдаче «царицы наук» обязательную и необязательную части, да и оценивать этих ребят по-разному.

Замечания и предложения по улучшению государственной итоговой аттестации может высказать любой желающий до 11 августа по электронной почте ege2018@obrnadzor.gov.ru.

Как заявляет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, «вся поступившая на почтовый ящик информация внимательно рассматривается, обсуждается и выносится на обсуждение экспертам». Изменения в ЕГЭ будут утверждены и опубликованы до 1 сентября.
Дата: 13 июля 2017 , 11:34
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Автор текста: Ирина Кондратьева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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