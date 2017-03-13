Самарцам предлагают приносить экспонаты для Парка дружбы народов
Этнографический комплекс будет расположен в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе.
10 марта в Общественной палате Самарской области был презентован проект парка. К осени текущего года в парке будет построено 20 национальных подворий, представляющих культуры народов, проживающих в области. В каждом доме будет располагаться этнографический музей, лингафонный кабинет, а также место для проведения встреч и мероприятий. В настоящее время уже возведено 7 домов.
Каждое подворье станет площадкой для проведения межнациональных и национальных мероприятий и сохранения культурных артефактов. Кроме того, в Парке дружбы народов также планируется строительство здания ЗАГСа, где будут проводиться свадьбы с элементами национальных традиций, и специального центра с кинозалом. В целом территория комплекса рассчитана на проведение массовых мероприятий, которые могут собирать до 10 – 15 тысяч человек. Как ранее писал sgpress.ru, планируется, что парк заработает в полном объеме к маю 2018 года.
После завершения строительства в Парке дружбы народов будут проходить экскурсии, концерты, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали. Кроме того, на территории парка будет располагаться небольшой зоопарк с домашними животными. Каждый из самарцев может внести свой вклад в развитие парка. Для этого необходимо приносить объекты культурной и материальной жизни 50-60-х годов прошлого века и более ранних периодов.
10 марта в Общественной палате Самарской области был презентован проект парка. К осени текущего года в парке будет построено 20 национальных подворий, представляющих культуры народов, проживающих в области. В каждом доме будет располагаться этнографический музей, лингафонный кабинет, а также место для проведения встреч и мероприятий. В настоящее время уже возведено 7 домов.
Каждое подворье станет площадкой для проведения межнациональных и национальных мероприятий и сохранения культурных артефактов. Кроме того, в Парке дружбы народов также планируется строительство здания ЗАГСа, где будут проводиться свадьбы с элементами национальных традиций, и специального центра с кинозалом. В целом территория комплекса рассчитана на проведение массовых мероприятий, которые могут собирать до 10 – 15 тысяч человек. Как ранее писал sgpress.ru, планируется, что парк заработает в полном объеме к маю 2018 года.
После завершения строительства в Парке дружбы народов будут проходить экскурсии, концерты, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали. Кроме того, на территории парка будет располагаться небольшой зоопарк с домашними животными. Каждый из самарцев может внести свой вклад в развитие парка. Для этого необходимо приносить объекты культурной и материальной жизни 50-60-х годов прошлого века и более ранних периодов.
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