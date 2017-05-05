Самарцам предлагают подарить подписку на газеты и журналы ветеранам к 9 Мая

Все неравнодушные горожане и жители области могут принять участие в благотворительной акции «Дерево Добра» в канун Дня Победы.

«Дерево Добра» – это программа, где каждый желающий может подарить журналы и газеты социально-незащищенным группам населения. Подарить подписку может любой гражданин. Сделать это можно как в отделениях Почты России, так и на сайте в режиме онлайн https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.