Самарцам предлагают оценить эффективность ремонта дорог
Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в 2017 году. За это время в регионе отремонтировано 107 автодорог протяженностью свыше 135,7 километра. В работу берут новые объекты. Запланировано, что после выполнения ремонта в этом году доля дорог в Самаре, отвечающих всем нормативным требованиям, составит 67%.
Например, благоустройство участка улицы Чернореченской между Киевской и Клинической почти завершено. Подрядчик заменил 16 смотровых и дождеприемных колодцев. В ночь на 27 июня там работали два катка и асфальтоукладчик.
- По основному ходу дороги с укладкой асфальтобетона справились всего за смену. Его нам подают непрерывно с завода, что в 25 километрах от участка. Теперь дорабатываем на примыканиях к улицам Клинической и Дачной, - пояснил мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Владимир Вечкин.
Новокуйбышевское шоссе также ремонтируют в рамках федерального проекта. Эта магистраль - один из лидеров интерактивной «Карты убитых дорог» в Самаре, составленной активистами Общероссийского народного фронта. В том числе благодаря голосованию горожан объект в числе первых был включен в план ремонта на 2018 год.
Чтобы автомобилисты как можно быстрее смогли пользоваться удобной дорогой, работы ведут и в выходные дни. Уже заканчивают снимать старое покрытие на участке протяженностью порядка 1,2 километра.
- После фрезерования подрядчик начнет укладывать асфальтобетон. При благоприятной погоде на это будет достаточно одной недели, - пояснил заведующий сектором контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Кстати, жителей приглашают поучаствовать в опросе общественного мнения о реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Итоги голосования позволят определить, насколько население довольно работами. Опрос проходит на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/bkdsamara. Принять в нем участие можно до 1 июля. В дальнейшем такие опросы будут проходить ежеквартально.
Цифры
В 2018 году в Самаре в рамках федерального проекта отремонтируют около 40 участков автодорог.
Например, благоустройство участка улицы Чернореченской между Киевской и Клинической почти завершено. Подрядчик заменил 16 смотровых и дождеприемных колодцев. В ночь на 27 июня там работали два катка и асфальтоукладчик.
- По основному ходу дороги с укладкой асфальтобетона справились всего за смену. Его нам подают непрерывно с завода, что в 25 километрах от участка. Теперь дорабатываем на примыканиях к улицам Клинической и Дачной, - пояснил мастер дорожного участка ООО «НПФ «XXI Век» Владимир Вечкин.
Новокуйбышевское шоссе также ремонтируют в рамках федерального проекта. Эта магистраль - один из лидеров интерактивной «Карты убитых дорог» в Самаре, составленной активистами Общероссийского народного фронта. В том числе благодаря голосованию горожан объект в числе первых был включен в план ремонта на 2018 год.
Чтобы автомобилисты как можно быстрее смогли пользоваться удобной дорогой, работы ведут и в выходные дни. Уже заканчивают снимать старое покрытие на участке протяженностью порядка 1,2 километра.
- После фрезерования подрядчик начнет укладывать асфальтобетон. При благоприятной погоде на это будет достаточно одной недели, - пояснил заведующий сектором контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Кстати, жителей приглашают поучаствовать в опросе общественного мнения о реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Итоги голосования позволят определить, насколько население довольно работами. Опрос проходит на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/bkdsamara. Принять в нем участие можно до 1 июля. В дальнейшем такие опросы будут проходить ежеквартально.
Цифры
В 2018 году в Самаре в рамках федерального проекта отремонтируют около 40 участков автодорог.
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