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Самарцам предлагают два варианта будущего склона у площади Славы

18 марта, в день выборов Президента РФ, пройдет общественная акция «Самара решает». Горожанам предлагают определить, как будет выглядеть подпорная стена на площади Славы.

Напомним, ее сооружение началось в Самаре около трех лет назад. Предварительно проект с жителями не обсуждался, и все это время споры между противниками и сторонниками стены не утихают. Появилась даже радикальная петиция за снос объекта. В итоге решено было обратиться к народному волеизъявлению. Каждый житель сможет высказать свое мнение, власть и архитекторы услышат все голоса.

На этой неделе в людных местах города начали устанавливать стенды, рассказывающие о предстоящем голосовании «Самара решает». Рядом с ними ежедневно дежурят волонтеры. Они раздают горожанам информационные листовки и поясняют: самарцам предстоит выбрать, как, по их мнению, должна выглядеть подпорная стена на площади Славы. Вариантов два: оставить склон в существующем виде либо сделать сооружение ниже, открыв вид на Волгу.

Обсуждение этой темы уже давно идет в профессиональной среде архитекторов, художников, строителей.

- Я считаю, что это неуместное сооружение, - высказался в эфире телеканала «Самара- ГИС» блогер и журналист Армен Арутюнов. - Есть три аспекта - архитектурный, функциональный и смысловой. Стена неуместна ни в каком виде. Что такое Самара и что в Самаре самое ценное? Волга. Сколько бы ни спорили, но стена мешает восприятию реки, это факт. Кроме того, если смотреть на монумент Славы снизу, она визуально «обрезает» памятник, это заметно и неспециалисту. Если говорить об эстетике, на мой взгляд, стена - это архитектура вчерашнего дня.

На днях объект посетили председатели общественных организаций тружеников тыла и ветеранов труда.

- Инициатива по объявлению голосования очень правильная, такие вопросы мы должны решать все вместе. Так и надо было сделать изначально, - уверен председатель Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда», член Общественной палаты Самарской области Петр Горшков. - Наше мнение - оставить стену такой, какая она есть сегодня. Но некоторые моменты на склоне надо подправить, установить на всех спусках удобные перила, обязательно - скамейки по ходу движения, чтобы гуляющие могли посидеть, повспоминать, пообщаться. Ведь это площадь Славы - и боевой, и трудовой. Надо обязательно вписать в склон аллеи с березами, липами и соснами. Очень правильно, что внизу запроектирована площадка для выступлений творческих коллективов. Если уже сооруженную стену все-таки решат ломать, ничего хорошего из этого не будет. Она же задумана в комплексе. К тому же снос, пусть даже частичный, потребует дополнительных финансовых расходов.

89-летний пенсионер Нафанаил Прытков живет в Самаре с 1951 года и хорошо помнит, как менялся склон с тех времен, когда он весь был застроен частными деревянными домишками и испещрен оврагами.

- Сейчас это место смотрится хорошо, - считает старожил. - Думаю, кардинально ничего менять не надо. Видовые пространства удобные. А по периметру той площадки, что рядом со стеной, надо посадить деревья. И тогда с Волги стена будет зрительно казаться ниже.

Подробно
В Самаре открыто 50 информационных точек, где раздают поясняющие материалы к общественному голосованию «Самара решает». Волонтеры там будут дежурить вплоть до 18 марта, дня голосования.
Дата: 10 февраля 2018 , 12:21
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Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
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