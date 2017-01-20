Самарцам покажут самые яркие работы Лондонского анимационного фестиваля LIAF

Показы одного из крупнейших европейских фестивалей анимации стартуют 25 января в 19:00 в киноклубе «Треугольник» (ЦРК «Художественный»).

В этом году фестиваль проходил в Лондоне уже в тринадцатый раз. Оргкомитет получил более двух тысяч заявок, а в финальный список попало 128 фильмов из 33 стран.Как сообщает пресс-служба компании Tree Films, занимающейся дистрибьюцией фестивальных проектов, новинок короткометражного, анимационного и документального кино на территории России, зрителям представят 11 ярких работ от талантливых авторов со всего мира, в том числе, и из России. «Отбор прошли самые сюрреалистичные, неожиданные, невероятные истории, нарисованные с любовью и смыслом», - сообщается в анонсе мероприятия.Фестиваль будет идти до 30 января включительно. Стоимость билетов - 120 рублей. Более подробную информацию можно получить по телефону 333-48-98.Александр Исер, Антье Хейн, Германия | 6 минут | 2016Потерянная пуговица, деловой кот, тетушка-перфекционистка и давно потерянный друг – все это в монологе главного героя, одержимого архивированием собственной жизни.Саймон Шрайбер, Нидерланды | 11 минут | 2016Неожиданное открытие смотрителя маяка выбивает его из череды рутинных занятий и дает ему возможность почувствовать себя настоящим творцом.Стив Смит, Саймон Хэвитт, Великобритания | 3 минуты | 2016Если ты не похож на других, тебе обязательно хочется быть как все. Главный герой сталкивается с проблемой: он слегка серый на фоне ярких окружающих. Что вернет ему покой и радость?Давид Дель Эдера, Венгрия | 6 минут | 2015Все что-то делают, но не все понимают, зачем. Иногда, чтобы очнуться, нужно выплеснуть эмоции.Игорь Ковалев, Россия | 19 минут | 2016Все ищут любовь. Но что такое любовь? Эта история о человеческих слабостях и поиске настоящего чувства.Терри Мэттьюс, Великобритания | 10 минут | 2016Учитель-невротик переживает кризис среднего возраста. Спасти себя из цепких лап депрессии он сможет только после того, как встретится лицом к лицу со скрытым, стыдным желанием.Крис Генин, Питер Ванлуффелен, Бельгия | 8 минут | 2016Человек, рожденный морем, в поисках собственных корней. Но чем ближе он к цели, тем больше он теряет себя.Мишель Бранд, Великобритания | 3 минуты | 2016Бесконечная поездка в поезде мимо вечных вопросов, которые беспокоят пытливый ум. Всегда в движении, всегда в развитии, одна мысль рождает другую.Борбала Месарош, Жужанна Радоци | 9 минут | 2016Главный герой – менеджер среднего звена – мечтает вырваться из плена своей монотонной жизни и распрощаться с ненавистной работой, тупым начальником и бессмысленными социальными обязательствами.Алисия Ясина, Польша/США | 7 минут | 2016Главный герой живет ничем не примечательной жизнью, но однажды он встречает девушку, которая переворачивает его мир с ног на голову! Меткая и забавная рефлексия на тему развития отношений.Джак Клинч, Великобритания |9 минут | 2016Алан Браун обладает суперспособностями. Он может предвидеть будущее человечества! А также знать, что приготовит ему на завтрак жена. В чем же секрет его магических сил?