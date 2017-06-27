Самарцам покажут «переживательную» историю со счастливым концом и спектакль о «железной леди»

28 и 29 июня в театре «Камерная сцена» состоится премьера с интригующим названием «Однажды в Ежкиных Кошках, или Переживательная история со счастливым концом» (15+). В основе постановки - две пьесы современных драматургов: «Большая меховая папа» Ксении Драгунской и «Дурочка и зэк» Владимира Лидского (под этим псевдонимом пишет Владимир Михайлов).- Я нашла интересный материал с живыми человеческими характерами, которым можно сочувствовать, - рассказала режиссер- постановщик Софья Рубина. - Мы ставим на программке 15+, но мне кажется, что спектакль получается для взрослых, уже знающих, что такое одиночество, и способных понимать иронию. Жанр нашего спектакля - комедия.Что получится в результате, мы не знаем, но ставим спектакль о любви, о том, как страстно мечтают люди найти близкого человека. В финале даем возможностьвсем героям осуществить свою мечту. Я вообще считаю, что театр обязан давать зрителям надежду.29 и 30 июня в Самарском академическом театре драмы им. Горького состоится премьера спектакля «Жанна» (16+).Пьеса, написанная молодым, но уже популярным драматургом Ярославой Пулинович, очень востребованна в театральной среде. «Жанна» - история немолодой уже, обеспеченной, деловой женщины, под началом которой большой коллектив, а главное - какое- то большое дело. Героиня ненавидит слабости в самой себе и окружающих. Она думает, что счастлива, но все меняется, когда ее молодой любовник Андрей уходит к своей юной беременной девушке - студентке. Для Жанны рушатся не только любовь и привязанность, но и тщательно выстраиваемый образ себя - счастливой женщины, для которой нет неразрешимых проблем. В спектакле, поставленном молодым режиссером, выпускницей известного педагога и режиссера Вениамина Фильштинского Марией Селедец (Санкт-Петербург), много правды. Правды чувств, характеров и временами абсурдно смешной жестокой правды жизни. Главную роль исполняет заслуженная артистка России Елена Лазарева. Грани ее актерского потенциала раскрываются для зрителя с очень неожиданной, не присущей ей стороны. Спектакль приурочен к юбилею актрисы.