Самарцам покажут литографии картин Ван Гога и Поля Гогена

Выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген» начнет работать 8 февраля в Самарском художественном музее.



На ней будет представлено почти 80 литографий и ксилографий с картин мастеров, выполненных в США в 1948-1952 годах.



Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Наибольшую ценность имеют его письма к брату Тео. Обширное литературное наследие оставил и Гоген в исследовательском труде о таитянской культуре и мифах «Ноа-Ноа», мемуарах «Прежде и потом», критических статьях и письмах. Отрывки из этих писем и дневников стали основой информационного фона проекта. Все работы, представленные на выставке, сопровождаются текстами только от первого лица.



Посетить выставку можно до 9 апреля. 12+