Самарцам бесплатно расскажут все о современном театре

Молодые театральные практики всероссийского уровня приедут в Самару, чтобы рассказать о современном театре, а самарские актеры и режиссеры представят читки четырех пьес-финалисток международного конкурса драматургии «Ремарка». Фестиваль будет интересен и полезен каждому, кто интересуется современным театром и искусством в целом, ищет новые возможности самореализации.«Первый драфт + Ремарка» - это совместный проект, создающий новую для Самары практику, направленную на развитие коммуникации между обществом и современным театром, молодым драматургом и профессиональной средой.По мнению организаторов, на профессиональной сцене Самары практически невозможностью увидеть «молодую» пьесу, современную по духу и форме. Поэтому популяризация новой драматургии, развитие и интеграция молодых авторов в пространство профессионального театра - главная цель «Первого драфта».В ходе фестиваля все желающие смогут совершенно бесплатно посетить режиссерские читки лучших пьес года по выбору «Ремарки» и «Первого драфта», а также принять участие в мастер-классах крупнейших театральных деятелей России. После читок последует обсуждение пьес зрителями и практиками театр.Из мастер-классов гости узнают о самом интересном, что происходит в современном театре, научатся делать независимые театральные проекты, узнают, как стать драматургом-документалистом и сделать свое творчество актом помощи обществу.Фестиваль проводится на средства гранта, полученного организатором - драматургом Сергеем Давыдовым - на форуме «iВолга» от некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе» (НКО «Фонд гражданского общества»).Среди экспертов фестиваля:- Анна Банасюкевич - театральный критик, журналист, арт-директор фестиваля молодой драматургии «Любимовка», эксперт фестиваля «Золотая Маска» (Москва).- Олег Липовецкий - режиссер, художественный руководитель международного драматургического конкурса «Ремарка», член экспертного совета фестиваля «Любимовка», создатель благотворительной театральной премии Республики Карелия «Золотая вешалка», обладатель множества профессиональных премий и наград (Петрозаводск).- Люба Стрижак - драматург. Спектакли по ее пьесам с успехом идут на разных современных площадках - от «Гоголь-центра» до театра «Практика». Участник социальных театральных проектов (Москва).- Андрей Стадников - драматург, режиссер. Обладатель множества премий, среди которых премия имени Тома Стоппарда на международном конкурсе драматургии «Свободный театр» и номинация на премию «Золотая Маска» (Москва).- Ксения Аитова - эксперт фестиваля «Золотая Маска», отборщик на Фестивале молодой драматургии «Любимовка» и конкурсе новой драматургии «Ремарка», эксперт фестиваля провинциальных театров России «ПоМост» (Самара).Руководитель проекта - Сергей Давыдов, драматург. Участник фестивалей: «Любимовка», «За!текст», финалист конкурса «Евразия» (2012, 2014). Лауреат конкурса «Ремарка», «Действующие лица» и других. Был драматургом на документальных проектах: «Транссиб» школы-студии МХАТ, «Город Нск», участвовал в проекте Всеволода Лисовского «Неявные воздействия» (Театр.doc).