Самарца подозревают в мошенничестве ценой в миллион рублей
20 марта сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области задержали специалиста отдела экономической безопасности службы безопасности АО «Транснефть-Приволга». В отношении него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и посадили его под арест.
В поле зрения Управления он попал в середине марта этого года. Мужчина намеревался получить от директора одной из фирм-партнеров АО «Транснефть-Приволга» миллион рублей за сокрытие нарушений, якобы допущенных коммерческой организацией в ходе поставок песка в интересах АО. При этом он не имел реальной возможности и даже намерений исполнять принятые на себя обязательства.
Опасаясь правоохранительных органов, он придумал многоступенчатую схему получения материальных средств с использованием нескольких посредников, которые ни о чем не подозревали. Схема не сработала. Мужчину задержали после передачи ему 600 тысяч рублей.
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