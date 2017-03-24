Самарца подозревают в мошенничестве ценой в миллион рублей

В поле зрения Управления он попал в середине марта этого года. Мужчина намеревался получить от директора одной из фирм-партнеров АО «Транснефть-Приволга» миллион рублей за сокрытие нарушений, якобы допущенных коммерческой организацией в ходе поставок песка в интересах АО. При этом он не имел реальной возможности и даже намерений исполнять принятые на себя обязательства.





Опасаясь правоохранительных органов, он придумал многоступенчатую схему получения материальных средств с использованием нескольких посредников, которые ни о чем не подозревали. Схема не сработала. Мужчину задержали после передачи ему 600 тысяч рублей.