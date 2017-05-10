Самарца будут судить за предложение передачи взятки в 2,5 млн рублей руководителю городского департамента

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя.



По версии следствия, в июле 2016 года мужчина получил от гражданина часть требуемой взятки в размере 115 тысяч рублей и муляжа денег на 1 миллион 635 тысяч рублей. Общая сумма взятки должна была составить 2 миллиона 500 тысяч рублей. Данную часть денег он, по его же словам, собирался передать руководителю городского департамента строительства и архитектуры за оформление права собственности земельного участка в Красноглинском районе.



В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района Самары для рассмотрения.