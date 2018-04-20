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Самарскую хоральную синагогу отреставрируют к концу 2019 года

Работы профинансирует самарская религиозная община иудеев-ортодоксов.

Здание синагоги на улице Садовой, 49 было построено в 1908 году по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в псевдомавританском стиле. Сейчас оно находится в полуразрушенном состоянии. Несколько лет назад здание синагоги огородили, чтобы закрыть доступ посторонних. В ближайшее время его начнут реставрировать.

Как сообщили sgpress.ru в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия, разрешение на проведение ремонтно-реставрационных работ выдано самарской религиозной общине иудеев - ортодоксов. Работы планируют завершить до конца 2019 года.
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Дата: 20 апреля 2018 , 13:21
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Автор текста: Анна Турова
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