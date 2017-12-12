«Самарскую газету» отметили в номинации «Лучшая публикация» на конкурсе, посвященном ЧМ-2018
В главной студии ГТРК «Самара» прошла церемония награждения победителей конкурса «Самара в игре».
Всего в конкурсе, организатором которого выступает городская администрация, участвовали 48 человек из 19 средств массовой информации - газет, интернет-изданий, телекомпаний. На рассмотрение жюри подали 275 работ. Материалы были посвящены подготовке Самары к играм Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Наш коллега, редактор сайта sgpress.ru Кирилл Ляхманов получил второй приз в номинации «Лучшая публикация». В материале «Что нам дает мундиаль» он рассказал об изменениях, которые происходят в Самаре в связи с подготовкой к ЧМ-2018, рассуждал о том, чего бы лишился наш город, не попав в число организаторов.
Победители в номинациях
Лучшая публикация
Первое место - Ольга Новикова, «Волжская коммуна».
Второе место - Кирилл Ляхманов, «Самарская газета».
Поощрительный приз - Александр Бузулукский, «PRO Город Самара».
Лучшая операторская работа
Первое место - Дмитрий Алатырцев, телеканал «Губерния».
Второе место - Александр Серов, ГТРК «Самара».
Поощрительный приз - Эдуард Ростегаев, телерадиокомпания «СКАТ».
Лучшая фоторабота
Первое место - Юрий Стрелец, «Коммерсантъ-Волга».
Второе место - Анвар Мовсумов, «Комсомольская правда».
Поощрительный приз - Юлия Рубцова, «Волжская коммуна».
Лучший телевизионный журналист
Первое место - Данил Рыбалко, ГТРК «Самара».
Второе место - Вероника Тивикова, ГТРК «Самара».
Поощрительный приз - Сергей Арсеничев, ВГТРК.
Специальная номинация
Первое место - коллектив телеканала «Самара- ГИС» под руководством главного редактора Елены Орловой. Второе место - Олег Моргунов, Виктор Шепелев, Даниил Рыбалко за программу «Вести-Самара. События недели», ГТРК «Самара». Поощрительный приз - Мария Пашинина, Самарский дворец детского и юношеского творчества.
Комментарии
Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области:
- Самарцы любят все, что связано с родным краем, и, конечно же, футбол. Поэтому для нас этот конкурс особенный. Многие его участники знают футбол изнутри, глубоко погружены в тему. Некоторые материалы заставляют по-другому посмотреть на многие вещи. Журналисты в числе тех, кто создает атмосферу Чемпионата мира. Я ответственно подошел к делу и ознакомился со всеми работами. Было интересно. С другой стороны, часто было сложно отдать предпочтение кому- либо. Но это такое же соревнование, как Чемпионат, где должны быть победители.
Кирилл Ляхманов, редактор сайта sgpress.ru:
Спасибо организаторам конкурса, спасибо нашему изданию за возможность реализовывать самые смелые идеи. Хотел бы поблагодарить и оргкомитет Чемпионата мира, тех людей, которые двигают Самару к этому мировому футбольному празднику. Честно сказать, в следующем году исполнится моя детская мечта. С 90-х годов, когда я начал ходить на стадион, ждал того момента, когда по-настоящему большой футбол приедет в Самару. Я думаю, что это будет незабываемый праздник как для фанатов этого вида спорта, так и для всех жителей нашего города.
Всего в конкурсе, организатором которого выступает городская администрация, участвовали 48 человек из 19 средств массовой информации - газет, интернет-изданий, телекомпаний. На рассмотрение жюри подали 275 работ. Материалы были посвящены подготовке Самары к играм Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Наш коллега, редактор сайта sgpress.ru Кирилл Ляхманов получил второй приз в номинации «Лучшая публикация». В материале «Что нам дает мундиаль» он рассказал об изменениях, которые происходят в Самаре в связи с подготовкой к ЧМ-2018, рассуждал о том, чего бы лишился наш город, не попав в число организаторов.
Победители в номинациях
Лучшая публикация
Первое место - Ольга Новикова, «Волжская коммуна».
Второе место - Кирилл Ляхманов, «Самарская газета».
Поощрительный приз - Александр Бузулукский, «PRO Город Самара».
Лучшая операторская работа
Первое место - Дмитрий Алатырцев, телеканал «Губерния».
Второе место - Александр Серов, ГТРК «Самара».
Поощрительный приз - Эдуард Ростегаев, телерадиокомпания «СКАТ».
Лучшая фоторабота
Первое место - Юрий Стрелец, «Коммерсантъ-Волга».
Второе место - Анвар Мовсумов, «Комсомольская правда».
Поощрительный приз - Юлия Рубцова, «Волжская коммуна».
Лучший телевизионный журналист
Первое место - Данил Рыбалко, ГТРК «Самара».
Второе место - Вероника Тивикова, ГТРК «Самара».
Поощрительный приз - Сергей Арсеничев, ВГТРК.
Специальная номинация
Первое место - коллектив телеканала «Самара- ГИС» под руководством главного редактора Елены Орловой. Второе место - Олег Моргунов, Виктор Шепелев, Даниил Рыбалко за программу «Вести-Самара. События недели», ГТРК «Самара». Поощрительный приз - Мария Пашинина, Самарский дворец детского и юношеского творчества.
Комментарии
Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области:
- Самарцы любят все, что связано с родным краем, и, конечно же, футбол. Поэтому для нас этот конкурс особенный. Многие его участники знают футбол изнутри, глубоко погружены в тему. Некоторые материалы заставляют по-другому посмотреть на многие вещи. Журналисты в числе тех, кто создает атмосферу Чемпионата мира. Я ответственно подошел к делу и ознакомился со всеми работами. Было интересно. С другой стороны, часто было сложно отдать предпочтение кому- либо. Но это такое же соревнование, как Чемпионат, где должны быть победители.
Кирилл Ляхманов, редактор сайта sgpress.ru:
Спасибо организаторам конкурса, спасибо нашему изданию за возможность реализовывать самые смелые идеи. Хотел бы поблагодарить и оргкомитет Чемпионата мира, тех людей, которые двигают Самару к этому мировому футбольному празднику. Честно сказать, в следующем году исполнится моя детская мечта. С 90-х годов, когда я начал ходить на стадион, ждал того момента, когда по-настоящему большой футбол приедет в Самару. Я думаю, что это будет незабываемый праздник как для фанатов этого вида спорта, так и для всех жителей нашего города.
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