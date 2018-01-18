«Самарскую газету» отметили на конкурсе на призы губернатора

В среду, 17 января, в гостинице «Ренессанс» прошел торжественный вечер, посвященный Дню российской печати.



На церемонии наградили победителей конкурса «Золотое перо губернии», вручили именные премии областной организации Союза журналистов России. Также отметили победителей журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области.



- Журналиста всегда отличает профессионализм, ответственность и активная гражданская позиция. Каждый из вас имеет возможность внести серьезный вклад в то, чтобы повысить гражданскую активность жителей Самарской области, - сказал глава региона Дмитрий Азаров. - Вы анализируете важные проблемы, предлагаете пути решения, делаете это взвешенно, мудро и профессионально, с высокой степенью ответственности. Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати и с сегодняшними победами. Этот конкурс существует уже 19 лет. Он и дальше будет пользоваться поддержкой региональной власти.



В число победителей вошли и наши коллеги, журналисты «Самарской газеты»:



- в номинации «Реформа ЖКХ, благоустройство» (печатные издания) первое место заняла руководитель пресс-центра СГ Оксана Анищенко,



- в номинации «Культура» (печатные издания) второе место заняла обозреватель Маргарита Петрова,



- в номинации «Губерния спортивная» «серебро» досталось обозревателю Сергею Волкову,



- в номинации «Подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018» второе место занял заместитель главного редактора по интернет-проектам, редактор сайта sgpress.ru Кирилл Ляхманов,



- в номинации «Репортер информационного интернет-издания» третье место у зоотехника Самарского зоопарка Александр Кузовенко, который вместе с СГ вел научно-просветительский проект «Самарская экспедиция».