Самарскому радиовещанию исполнилось 90 лет
В понедельник, 29 мая, ГТРК «Самара» отмечает круглую дату.
90 лет прошло с того момента как в наш регион вошло уникальное явление, оказавшее огромное влияние на сознание многих поколений. Куйбышевское радио вместе со своими слушателями участвовало в первых пятилетках, воевало, восстанавливало страну, запускало ракеты в космос, встречало Гагарина, строило города и гидроэлектростанции, переживало перестройку и новое время. При этом оставаясь актуальным, востребованным и, можно сказать, родным для многих семей.
Голоса из приемников рассказали нам о событиях, после которых мир уже не мог быть прежним. В нашей области позывные впервые прозвучали в мае 1927 г. В конце 20-х годов прошлого века радио шагало по всей стране. В тридцатых оно было одним из главных политических инструментов, в 40-х - стратегическим оружием, в 50-х и 60-х - народным вдохновителем. В 70-х и 80-х радио - уже просто часть жизни каждой семьи. И даже сегодня, в эпоху прорывных информтехнологий и коммуникационных решений, оно остается одним из самых оперативных и популярных СМИ.
Мы на его волне практически круглосуточно: дома, в автомобиле, на работе и отдыхе. Мы слушаем, потому что знаем: голоса - это не только дикторы. Это люди самых разных возрастов, профессий и интересов. Это судьбы, мнения и события. Это наша жизнь.
Эфир, как отражение жизни, мимолетен. Но записанный, зафиксированный на пленке или электронном носителе, он превращается в мощный, бесценный исторический источник. В архиве ГТРК «Самара» бережно хранятся уникальные радиодокументы, живые голоса эпох и поколений.
Сегодня эта история - гордость самарского государственного радио. И эта история оживет на большом празднике в Самарском театре оперы и балета в понедельник, 29 мая, в 18:00.
ГТРК «Самара» объявляет кульминацию масштабного проекта «Радиореволюция». Жители губернии станут свидетелями небывалого внешнего перевоплощения известных самарских ведущих! Увидеть этот праздник смогут все желающие в прямом эфире на телеканале «РОССИЯ-24».
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