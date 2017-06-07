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Самарскому УФАС не понравилась реклама детокс-пластырей и медвежьего жира

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении рекламного законодательства.

Поводом послужило обращение жителя губернии, в котором сообщалось, что в газетах, выходящих в Самаре и Новокуйбышевске, размещается реклама БАДов в виде рекламных листовок под названием «Домашний лекарь» и «Аптечка ЗОЖ». В них активно рекламировались различные биологические активные и пищевые добавки с благодарными отзывами людей, применявших данные средства.

Как сообщает пресс-служба самарского УФАС, реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна создавать впечатления о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами. Кроме того, подобная реклама не должна содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в результате применения таких добавок и выражать слова благодарности в связи с их применением.

На основании этого было возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства. Лицами, в действиях которых содержатся признаки нарушения, были признаны два индивидуальных предпринимателя. В качестве заинтересованного лица привлечено ООО «Город Самара».
Дата: 7 июня 2017 , 15:34
156
Автор текста: Анна Турова
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