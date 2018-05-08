Самарского студента посадили на 18 лет за подготовку теракта

20-летнего студента техникума обвиняли в незаконном изготовлении оружия и подготовке к террористическому акту. Сотрудники регионального УФСБ задержали его 21 февраля 2017 года в поселке Усть-Кинельский. По данным источников в правоохранительных органах, он был завербован через интернет членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Пособники группировки из Дагестана перевели ему 20 тысяч рублей на приобретение компонентов взрывного устройства, а взрывотехники из Сирии прислали соответствующие инструкции.В квартире молодого человека нашли изготовленное с помощью средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. Со слов молодого человека, он хотел подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием. Он собирался сделать это в один из праздников для наибольшего резонанса. Молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов как член религиозно-экстремистской ячейки, деятельность которой была пресечена в Самарской области в апреле 2016 года. Он также был оштрафован за размещение в интернете материалов террористического характера. Во вторник, 8 мая, суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.